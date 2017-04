Gouden tip bekraste auto: mee naar F1

Publicatie: vr 14 april 2017 13.10 uur

DRACHTEN - Voor diegene die weet wie op de Wetterwille in Drachten een auto heeft bekrast staat een leuk tripje in het vooruitzicht. Hij of zij mag namelijk mee naar de Formule 1 wedstrijd op het circuit van Spa Francorchamps in België!

De vernieling heeft plaatsgevonden tussen woensdag 16.15 en donderdag 7.15. De auto stond geparkeerd langs de weg en de motorkap van de auto is bekrast. Vooralsnog heeft niemand zich gemeld bij eigenaar Jens Horbeek. Hij heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie.

