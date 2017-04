Start aanleg glasvezel bij bedrijven in Gorredijk

Publicatie: vr 14 april 2017 11.32 uur

GORREDIJK - Wethouder Piet van Dijk van de gemeente Opsterland tekende donderdag de overeenkomst voor de aanleg van het glasvezelnetwerk voor bedrijven in Gorredijk. Dit was het officiële startsein voor de Stichting Glasvezel Bedrijventerreinen Gorredijk.

Dit ondernemers initiatief is in samenwerking met de gemeente Opsterland tot stand gekomen. Na de handtekeningen was het tijd om te starten met graven. Dit vond plaats aan de Wetterwille in Gorredijk.

FOTONIEUWS