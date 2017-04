Himmelactie door de Hearen fan de Feart

Publicatie: vr 14 april 2017 11.21 uur

DRACHTEN - De 'himmelactie' van de Hearen fan de Feart in hun woonwijk Drachtstervaart leverde donderdagavond bijna vier containers afval op. Dit was boven alle verwachting. Verdeeld over vier bootjes werd afval in het water en langs de oevers opgeruimd.

Aan het einde van de actie werd alles naar de kop van de Drachtstervaart gebracht. Bij het carillon stonden twee containers klaar van de gemeente. Er was zoveel afval ingezameld dat de containers te klein waren.

