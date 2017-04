Frije cross in Blije stopt ermee

Publicatie: do 13 april 2017 16.24 uur

BLIJE - De Frije cross in Blije stopt ermee. Dit jaar wordt de cross nog éénmaal georganiseerd. Het was in 2002 dat de eerste Swarte cross gehouden werd en in 15 jaar tijd is de cross uitgegroeid tot een evenement waar vele mensen, coureurs en publiek, op af komen. Er is veel gebeurd en veranderd, de naam heeft de organisatie moeten veranderen van Swarte cross naar Frije cross en ook qua organiseren is er veel veranderd.

De organisatie wilde anders zijn dan de gewone autocross maar de animo voor de ludieke klassen loopt echter al jaren terug. Daardoor begint de Frije cross op een gewone cross te lijken. Tevens is het voor het bestuur een hele toer om alles ieder jaar weer voor elkaar te krijgen, wat een tijdrovende en intensieve klus is. Mede hierdoor is besloten om er mee te stoppen.