Mogelijk brandweerpost in Oudega

Publicatie: do 13 april 2017 07.50 uur

OUDEGA - Er komt mogelijk een nieuwe brandweerpost in het gebied Earnewâld/Oudega komen. Dat blijkt uit het concept Dekkingsplan 2.0 van de Veiligheidsregio Fryslân.

De kazerne is nodig omdat de brandweer in het gebied rondom De Alde Feanende de normtijden nauwelijks of niet worden haalt. Toch liggen er een kleine tweeduizend 'objecten' binnen het beoogde verzorgingsgebied. "Een brandweerpost in het gebied Earnewâld/Oudega kan een substantiële bijdrage leveren aan de brandweerzorg in Fryslân", legt woordvoerder Nick Kits van de Veiligheidsregio uit.

In het nieuwe dekkingsplan is een verkennend onderzoek gepland voor het oprichten van een post. Hieruit moet blijken of een nieuwe kazerne in bijvoorbeeld Oudega überhaupt een haalbare kaart is. Eind 2018 moet het verkennend onderzoek plaatsvinden. "Insteek is vooralsnog een brandweerpost met één tankautospuit", aldus Kits.

Het plan van aanpak en de daadwerkelijke uitvoering, mocht een post haalbaar zijn, staan pas voor 2023 ingepland. De kosten worden gedragen door de Veiligheidsregio Fryslân.