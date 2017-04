Veel twijfel over lening om Dokkumer boekhandel

Publicatie: do 13 april 2017 00.17 uur

DOKKUM - Het verstrekken van een lening aan twee Dokkumer ondernemers om boekhandel van der Velde naar Dokkum toe te kunnen krijgen, werd woensdagavond in de gemeenteraad van Dongeradeel met veel twijfel ontvangen. Het college van burgemeester en wethouders kwam voor de tweede keer met een voorstel om de lening te verstrekken om de verbouwing van het pand aan de Grote Breedstraat in Dokkum mogelijk te maken, omdat de raad het voorstel toen niet beslisrijp vond. Over het nieuwe voorstel van wethouder Braaksma was ook veel verwarring en twijfel, maar desondanks werd het aan het eind van de vergadering wel voor de raadsvergadering geagendeerd.

De gemeente Dongeradeel wil voor de vestiging van Boekhandel Van der Velde in Dokkum een lening ad. € 125.000,-- onder tweede hypothecair verband verstrekken aan Stadsontwikkeling Dokkum BV. Deze lening moet worden afgelost binnen 15 jaar tegen een jaarlijkse rentevergoeding van 1,46 %. Verder is de lening onder voorbehoud van een positieve krediettoets onder aanvragers door Stichting Volkshuisvesting Nederland (SvN). Deze stichting zal een krediettoets uitvoeren op de belanghebbende en zal advies uitbrengen aan het college over de risico’s. Zowel de oppositie als de coalitie was kritisch over het raadsvoorstel, maar met name over de handelswijze van wethouder Braaksma in het dossier.

CDA-fractievoorzitter Esther Hanemaaijer was positief over de stap van de ondernemers, maar kritisch over de wethouder. “We hebben alleen grote moeite met hoe het initiatief vorm krijgt. Het voorstel is wankel in onderbouwing en uitvoering.“ Net als andere fracties miste de voorvrouw van de Christendemocraten de juiste handvaten. “De wethouder had raad vanavond een kader moeten bieden. Nu komt hij met nagenoeg hetzelfde voorstel in januari. Hoe handelt de wethouder als er morgen opnieuw een aanvraag komt?” vroeg Hanemaaijer zich af. PvdA-er Kootje Klinkenberg vroeg zich af in hoeverre de supermarkt in Ee of een ZZP’er in aanmerking zou komen voor een dergelijke lening.

Wethouder Braaksma moest alle zeilen bijzetten om het stuk te verdedigen. Dat er tussentijds in gewijzigd was en fouten moesten worden hersteld, hielp hem daarbij niet. “Ik vind het zo vreselijk jammer. Zo onduidelijk, zo onoverzichtelijk. Het is echt een gemist kans en zeer frustrerend”, sprak Hanemaaijer verder. Voor die woorden kreeg ze spreekwoordelijk applaus van bijna alle fracties. Voordat de lening er daadwerkelijk komt, heeft wethouder Braaksma in ieder geval nog heel wat te verduidelijken. Dat het stuk door de raad als bespreekpunt werd aangemerkt voor de eerstvolgende raadsvergadering is in ieder geval een vooruitgang ten opzichte van de eerste vergadering. Toen werd het verzoek om de lening helemaal van tafel geveegd.