'Communicatie verhuizing ISK goed verlopen'

Publicatie: wo 12 april 2017 20.10 uur

DRACHTEN - Wethouder Ron van der Leck vindt niet dat gemeente Smallingerland te kort is geschoten in de communicatie rondom de verhuizing van de internationale schakelklas (ISK) naar wijkgebouw De Barte in Drachten. In de wijk De Venen is hierover de nodige onrust ontstaan.

In de ISK wordt lesgegeven aan middelbare scholieren uit het asielzoekerscentrum. De Eerste Lokale Partij (ELP) heeft dinsdagavond vragen gesteld over de communicatie rondom de verhuizing. Volgens fractievoorzitter Yntze de Vries zou een grote belanghebbende partij, namelijk de buurt, niet goed zijn meegenomen in het proces.

Wethouder Van der Leck stelt echter dat er snel is gecommuniceerd. "Er zijn wel zaken naar voor gekomen die de aandacht verdienen, maar in de communicatie hebben we adequaat gereageerd", vindt hij. Van der Leck maakt zich wel zorgen over de sociale problematiek, die er in De Venen speelt. "De onrust komt meer voort over demografische dingen." De wethouder wil hier in de toekomst nader over in gesprek treden.

De wijkbewoners hebben zelf ook alternatieven aangedragen voor de vestiging van de ISK. Zo zou het vrijkomende gebouw van het Gomaris College wellicht een optie zijn. Van der Leck wilde hier nog niet op in gaan, omdat de mensen binnenkort een brief met de reactie van de gemeente op de alternatieven kunnen verwachten. "We zijn blij dat mensen met ons meedenken", aldus de wethouder.

De omwonenden gaan woensdag 19 april om tafel met de ELP. De buurt wil alles op alles zetten om te voorkomen dat de ISK zich gaat vestigen in het schoolgebouw aan het Zetveld. "Er moet eerst gekeken worden of er alternatieven zijn voor het vestigen van de ISK." aldus één van de omwonenden. "Het feit dat er een voortgezet onderwijs school komt in plaats van een basisschool zal voor een hoop overlast zorgen. Niet alleen omdat de school zich midden in een woonwijk bevindt, maar ook omdat sommige woningen slechts op een meter of 20 van de school staan."