Meer ruimte voor woonwagens in Drachten

Publicatie: wo 12 april 2017 19.20 uur

DRACHTEN - Er lijkt schot te komen in de uitbreidingsmogelijkheden voor woonwagenlocaties in Smallingerland. De gemeente, WoonFriesland en de belangenbehartiger voor de bewoners zijn bezig met een plan van aanpak.

"Het behoud van de woonwagencultuur vinden we belangrijk", stelt wethouder Jos van der Horst. Er is inmiddels een externe deskundige aangesteld om het proces te begeleiden. "Er zijn onderling afspraken gemaakt en inmiddels worden er gesprekken gevoerd met bewoners die graag een nieuwe plaats willen hebben." Ook de eventuele locaties voor nieuwe woonwagens komt in het vervolg aan bod. Uitgangspunt is kleinschaligheid. "In de zomer moet het plan klaar zijn."