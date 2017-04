Scootmobiel water 'ingeduwd' in Drachten

Publicatie: wo 12 april 2017 17.32 uur

DRACHTEN - De politie en brandweer van Drachten zijn woensdag rond 17.15 uur uitgerukt voor een scootmobiel die te water was geraakt in Drachten. Een getuige zag de lege scootmobiel in het water langs de Hunze liggen en alarmeerde de hulpdiensten.

Uiteindelijk bleek er niemand in het water te liggen. De bestuurster van de scootmobiel was eerder al afgestapt en de scootmobiel was achtergelaten. Het voertuig is vervolgens mogelijk het water ingeduwd of gerold. De politie heeft met behulp van de brandweer de scootmobiel weer op het droge getrokken. Het voertuig is vervolgens weer naar de eigenaresse teruggebracht.