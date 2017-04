Kleine botsing tussen auto's in Drachten

Publicatie: wo 12 april 2017 16.34 uur

DRACHTEN - Aan de Twee Gebroeders in drachten is woensdagmiddag een ongeval gebeurd tussen twee auto's. Eén van de auto's nam de bocht te ruim waardoor een aanrijding het gevolg was.

Bij het ongeval raakte niemand gewond. De politie heeft de weg afgesloten totdat beide voertuigen zijn geborgen.