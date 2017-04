Spatie alsnog uit naam Philipsbrug gehaald

Publicatie: wo 12 april 2017 15.54 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland heeft alsnog besloten om de naamgeving van de Philipsbrug aan te passen. De brug had als naam gekregen 'Philips brug' met een spatie. Dit stuitte nog kritiek van liefhebbers van de Nederlandse taal.

In de krant gaf de gemeente vlak na de opening nog aan dat de spelfout bewust was gemaakt. "We hebben hier ergens in het proces voor gekozen omdat we het mooi vonden" zo liet voorlichter Renée Barbilion destijds nog weten. Kennelijk is er van hoger hand besloten om de naam alsnog goed te gaan spellen. Op de vraag waarom de gemeente de naam heeft gewijzigd, heeft deze site (nog) geen antwoord ontvangen.