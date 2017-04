Burgumer mept met baksteen op auto ex-vriendin

Publicatie: wo 12 april 2017 14.00 uur

LEEUWARDEN - Een 29-jarige Burgumer kon het kennelijk niet verkroppen dat zijn relatie stuk was gelopen. Op 30 augustus vorig jaar bewerkte hij de auto van zijn ex met een baksteen. Het mobieltje van de vrouw smeet de Burgumer in een put. Het incident vond plaats in Leeuwarden. Terwijl de vrouw in haar auto zat, sloeg de Burgumer meerdere malen met een baksteen op het voertuig.

Met zijn eigen auto was de man ingereden op de auto van zijn ex. Tegenover de politie zweeg de Burgumer als het graf. Maar hij had de vernieling niet ontkend, constateerde rechter René Janssen. Het was de bedoeling dat de Burgumer zich woensdag voor de politierechter moest verantwoorden, maar de man was niet op komen dagen. Hij had zo'n driekwart jaar een relatie gehad met het slachtoffer.

De vrouw had een forse schadeclaim ingediend. Voor het onbruikbaar maken van de telefoon en het beschadigen van haar auto vroeg ze een vergoeding van bijna 3000 euro. Verder had het voorval nogal wat impact op haar gehad, ze vroeg 250 euro smartengeld. De rechter wees de hele vordering toe. Voor de vernielingen kreeg de Burgumer een werkstraf van 40 uur.