Hof: vervolging SC Twijzel voor ongeluk dug-out

Publicatie: wo 12 april 2017 11.44 uur

TWIJZEL - Voetbalvereniging SC Twijzel moet toch worden vervolgd voor het dodelijk ongeval met de dug-out op 21 mei 2014. Bij dit ongeval kwam de tienjarige Yrsa de Bruin om het leven. Vijf andere kinderen raakten gewond. Het Openbaar Ministerie besloot eerder dat er onvoldoende bewijs om de club te vervolgen voor dood door schuld en schuld aan zwaar lichamelijk letsel en zag af van verdere vervolging. Het Hof in Leeuwarden beslist nu anders. "Gelet op de ernst van de feiten vergt het openbaar belang dat de SC Twijzel alsnog wordt vervolgd."

Boom

Het ongeval gebeurde tijdens een korfbaltoernooi van meerdere Friese basisscholen. De kinderen klommen op dat moment op de dug-out. Het bouwwerk was ooit door vrijwilligers neergezet zonder enige vergunning en werd min of meer onderhouden door de vereniging. In het najaar van 2013 viel tijdens een storm een boom op de dug-out. Hierdoor waren scheuren ontstaan in het bouwwerk. Door het gewicht van de kinderen schoof de betonnen dakplaat naar voren en stortte het bouwwerk in.



Afbrokkelen

De stormschade had de vereniging bij de gemeente gemeld. De dug-outs waren feitelijk eigendom van de gemeente en hadden zij om die reden betrokken moeten worden bij de reguliere onderhoudswerken. Maar dit verwijt is niet zo ernstig, vindt het Hof, dat ook de gemeente moet worden vervolgd. De vereniging heeft daarentegen te weinig gerenoveerd en gecontroleerd of de dug-out nog veilig was. Enkele mannen van het bestuur hebben wel aan het dak gehangen en vonden het bouwwerk stevig genoeg. Nadien is er niet meer gecontroleerd, terwijl de dug-out afbrokkelde.

Opgelucht

Liesbeth Poortman, de advocate van de ouders, zegt dat de ouders tevreden zijn met dit oordeel. "Wel jammer dat de vervolging alleen de voetbalclub betreft, maar we zijn opgelucht."

Deze zaak betreft een procedure volgens artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering. Dit is een procedure waarbij een direct belanghebbende zich bij het gerechtshof kan beklagen over de beslissing van het openbaar ministerie om geen vervolging in te stellen.