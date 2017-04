Huizen en schuur met duiven in brand in Holwerd

Publicatie: wo 12 april 2017 09.42 uur

HOLWERD - Twee huizen en een schuur met daarin duiven zijn dinsdagnacht in brand gevlogen aan de Ale-Tún in Holwerd. De brand werd rond 0.45 uur ontdekt door één van de bewoners. Hij zag dat er brand was bij de buren. De brandweer van Ternaard is ter plaatse gekomen om de brand te blussen.

Door de uitslaande brand sloeg de brand over naar het hobbyduivenhok waarin een aantal duiven zat. Het schuurtje brandde tot de grond toe af en meerdere jonge duiven kwamen om. De twee huizen liepen op schade op. De brand zou zijn uitgebroken in een schuurtje in de achtertuin en is vervolgens overgeslagen naar de schuur met daarin de duiven. Van één van de woningen is de keuken en woonkamer uitgebrand. Naast de duiven overleefde ook een kat de brand niet.

Bij de brand zijn geen personen gewond geraakt.

