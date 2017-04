Drugshandel in Oosterwolde: zeven aanhoudingen

Publicatie: wo 12 april 2017 09.12 uur

OOSTERWOLDE - De politie heeft maandag zeven verdachten aangehouden in een onderzoek naar drugshandel in Oosterwolde. Enige tijd geleden was er bij de politie informatie binnengekomen dat een 47-jarige man uit Wijnjewoude en een 53-jarige man zonder vaste verblijfplaats zouden handelen in drugs. Hierop is er een onderzoek gestart. Dit heeft geresulteerd in 7 aanhoudingen die maandag werden verricht.

Aanhoudingen in Donkerbroek en Oosterwolde

In Donkerbroek werden een 41-jarige man uit Oosterwolde en een 45-jarige man uit Makkinga aangehouden die in het bezit waren van harddrugs. Zij hadden kort daarvoor drugs afgenomen van de twee hoofdverdachten. Later die dag troffen de agenten de hoofdverdachten bij een woning aan de Hooge Esch in Oosterwolde. Buiten de woning zijn de twee hoofdverdachten aangehouden. In de woning zijn drie mannen van 41, 50 en 62 jaar uit Oosterwolde en Appelscha aangehouden. Zij hadden net drugs gekocht van de hoofdverdachten. Alle afnemers zijn na verhoor weer in vrijheid gesteld. De twee hoofdverdachten zitten nog vast.

Huiszoekingen

In totaal zijn er 15 bolletjes met vermoedelijk cocaïne en heroïne aangetroffen, 10 bij de twee hoofdverdachten en de overige 5 bij de verschillende afnemers. Daarnaast is er een geldbedrag dat de hoofdverdachten bij zich hadden in beslag genomen, evenals de auto waarin de twee reden. Ook zijn er zoekingen gedaan in twee woningen in Wijnjewoude. Daar is niets in beslag genomen.