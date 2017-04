Zorgen over specialistische brandweerkorpsen

Publicatie: di 11 april 2017 18.50 uur

DRACHTEN - Vrijwillige brandweerlieden zijn gematigd positief over het nieuwe dekkingsplan van Veiligheidsregio Fryslân. Blijdschap is er omdat er geen kazernes hoeven te sluiten. Toch bestaan er zorgen over het herverdelen van specialismen en voertuigen. Dit heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de brandweerkorpsen in Dokkum en Drachten. Zo moet - volgens het huidige plan - de brandweerploeg in Dokkum afscheid nemen van een hulpverleningsvoertuig en de meetploeg gevaarlijke stoffen. Ook in Drachten verdwijnt de specialistische meetploeg.

"We hebben iedereen gevraagd om vragen, zorgen en opmerkingen te verzamelen voor de komende klankbordgroepen. Iedere post is hierin vertegenwoordigd", vertelt woordvoerder Nick Kits van de Veiligheidsregio Fryslân, die van de zorgen van vrijwillige brandweerlieden op de hoogte is. "Formeel komt het in de klankbordgroepen aan bod, maar ook in de verschillende overleggen zijn veel dingen al naar voren gekomen." Of er ook werk van de zorgen gemaakt wordt, lijkt op dit moment nog een brug te ver.

Het nieuwe dekkingsplan kent als uitgangspunt het zo efficiënt mogelijk inzetten van brandweerlieden, kazernes en materieel. In opdracht van alle Friese burgemeesters is het concept-document gemaakt. "Dat hebben we gezamenlijk gedaan met een klankbordgroep. Daarin zitten tachtig vertegenwoordigers van de posten, de ondernemingsraad en de stuurgroep bestaande uit de burgemeesters Apotheker Gerbrandy, Sluiter en Van Klaveren", aldus Kits.

Het bestuur heeft het concept dekkingsplan inmiddels omarmd en vrijgegeven om met de organisatie, gemeenten en de media te delen. "De komende maanden worden de medewerkers van de Veiligheidsregio en de gemeenteraden geïnformeerd en gaan we in gesprek over de resultaten." Uiteindelijk moet het bestuur in oktober een conceptbesluit over het dekkingsplan nemen. "Daarna gaat het ter consultatie naar de gemeenteraden. In december stelt het bestuur van de Veiligheidsregio het dekkingsplan vast. Hierna volgt de implementatie."