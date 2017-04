Auto schept fietser in Kollum

Publicatie: di 11 april 2017 18.25 uur

KOLLUM - Aan de van Scheltingalaan in Kollum is dinsdagmiddag een fietser aangereden door een automobilist. De automobilist kwam verderop tot stilstand in een perkje. De hulpdiensten kwamen ter plaatste en de fietser werd door het ambulance personeel behandeld.

De fietser raakte gewond aan zijn hand. De automobilist is vermoedelijk onwel geworden en raakte daardoor de fietser. De fietser en de automobilist hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

