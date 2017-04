Bouw nieuw gemaal in zeedijk bij Marrum gestart

Publicatie: di 11 april 2017 16.45 uur

MARRUM - Maandag is het werk begonnen voor de bouw van een nieuw gemaal in de zeedijk bij Marrum begonnen. De voorbereidingen voor de bouw en de aanleg van de afwateringsvaart waren al in volle gang. Nu het stormseizoen voorbij is, kunnen de aannemers ook aan de slag op de dijk waarin het gemaal wordt gebouwd. Eind 2018 zijn de werkzaamheden klaar.

Het gemaal in de Waddenzeedijk bij Marrum (vlakbij de Westerhúslânne) verbetert de waterafvoer in Noord Friesland bij zware regenval, het gevolg van klimaatverandering. Met de aanleg van de afwateringsvaart in het buitendijkse kwelderlandschap ontstaat er een bijzondere verbinding tussen (zoet) binnenwater en zout (zee)water. In het gemaal komt een vispassage waardoor kleine vissen als glasaal en stekelbaars van zoet naar zout water kunnen trekken en andersom. Naast het gemaal komen er een nieuwe vaarroute en fietspad.

Het project is een samenwerking van Provincie Fryslân, It Fryske Gea, Gemeente Ferwerderadiel en Wetterskip Fryslân. Die willen met het project een impuls geven aan de waterveiligheid, landbouw, vismigratie, natuurontwikkeling en recreatie. Namens de partijen regelt Wetterskip Fryslân de uitvoering van de binnendijkse werkzaamheden en de bouw van het gemaal. De totale kosten bedragen ruim 13 miljoen euro. Dit wordt voor een groot deel betaald uit het Waddenfonds en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling.