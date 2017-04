Gemeente schenkt Surhuisterveen rode beuk

Publicatie: di 11 april 2017 16.42 uur

SURHUISTERVEEN - Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van Plaatselijk Belang Surhuisterveen heeft de gemeente Achtkarspelen een rode beuk geschonken aan het dorp. Dinsdag hebben voorzitter Freerk Windstra van Plaatselijk Belang Surhuisterveen en burgemeester Gerben Gerbrandy van de gemeente Achtkarspelen de boom geplant. De beuk heeft een plek gekregen op de voormalige jeu de boules baan op de hoek van de Langelaan en Taeke Schuilengalaan.



Plaatselijk Belang Surhuisterveen werd opgericht op 2 maart 1892. Sinds die tijd zet de vereniging zich in voor de gemeenschap en de leefbaarheid van Surhuisterveen. Zij zijn een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente. Mede dankzij de vereniging is Surhuisterveen een ondernemend dorp. Het grootste dorp van Achtkarspelen heeft een belangrijke regionale functie.



Plaatselijk Belang Surhuisterveen heeft in 1909 de Leenbank (later Spaar- en Voorschotbank) opgericht. In 1934 heeft de vereniging de grote toren op het Torenplein gerealiseerd. Tegenwoordig staan er andere onderwerpen op de agenda, zoals woningbouw voor jonge gezinnen en jongeren. Na 125 jaar is Plaatselijk Belang Surhuisterveen nog lang niet klaar en blijft het strijden voor de leefbaarheid in het dorp. Terwijl steeds meer belangenverenigingen kampen met krimp is het aantal leden in Surhuisterveen al jaren op hetzelfde niveau. De vereniging telt circa 900 leden.