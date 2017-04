Rechtbank wil meer onderzoek naar dodelijk ongeval

Publicatie: di 11 april 2017 16.20 uur

FRIESCHEPALEN - De rechtbank in Assen wil meer onderzoek naar het ongeval in Wilhelminaoord, waarbij een 31-jarige vrachtwagenchauffeur uit Frieschepalen een voetgangster doodreed.

De 81-jarige vrouw liep op 16 februari van vorig jaar op de Dirk de Ruiterpad met haar hondje toen zij door een vrachtwagen met oplegger werd geschept. De wagen kwam bij een kwekerij vandaan en reed achteruit het pad op. De chauffeur uit Frieschepalen had de vrouw niet gezien, dit zei de man tegen de rechters. Vermoedelijk liep de vrouw juist in de dode hoek.

Voor de rechters is het nu niet duidelijk of de chauffeur de bejaarde vrouw had kunnen zien. Het Openbaar Ministerie moet foto's, die direct na het ongeval van het slachtoffer zijn genomen, overleggen. Ook worden ambulancemedewerkers en agenten gehoord over wat zij aantroffen.

De zaak is voor onbepaalde tijd opgeschoven.