Geen cel voor inbrekers in 3,5 jaar oude zaak

Publicatie: di 11 april 2017 14.00 uur

LEEUWARDEN - Twee Amsterdammers (43 en 46 jaar) zijn dinsdag voor de inbraak in een tankstation aan de Opper Haudmare in Wijnjewoude veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. De rechtbank hield sterk rekening met het tijdsverloop: de zaak is onderhand 3,5 jaar oud, de inbraak vond plaats op 17 oktober 2013. Volgens de rechtbank was in principe een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden op zijn plaats. Omdat de zaak al zo oud was, legde de rechtbank voorwaardelijke celstraffen op.

De Amsterdammers hebben ingebroken bij het tankstation, ze hebben vrijwel de hele voorraad sigaretten en shag hebben gestolen. Vanwege eerdere inbraken was er in een van de sigarettenpakjes een zogeheten tracer aangebracht. Zodoende kon de politie de buit nog diezelfde nacht opsporen. De rookwaar lag in een VW Polo die in Haulerwijk geparkeerd stond. Van de inbrekers ontbrak ieder spoor.

In de Polo zijn dna-sporen van de twee Amsterdammers gevonden. Eén van de dna-sporen, aangetroffen op het oortje van de walkietalkie, vond de rechtbank niet voldoende om een derde verdachte, een 32-jarige Amsterdammer te veroordelen. Er waren verder geen sporen van de man aangetroffen op of nabij de buit.

De verdachten werden ook vrijgesproken van de diefstal van de auto waarmee de kraak zou zijn gepleegd. Die auto, een Audi stationwagen, was in Amstelveen gestolen. De rechtbank achtte wel bewezen dat de Amsterdammers vlak voor de inbraak kentekenplaten hebben gestolen van een auto in Drachten.