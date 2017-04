285 ton wegend ponton te water bij Sumar

Publicatie: ma 10 april 2017 22.05 uur

SUMAR - Een drijvende bok (Triton) heeft maandagochtend een 285 wegend ponton te water gelaten bij IBIS in Sumar. Onder luid getoeter hees de Triton rond de klok van half elf de zware beunbak vanaf de bouwkade in het water. De bak heeft een lengte van 54 meter en is 11.40 meter breed.

Het schip zal naar CMS scheepsbouw in Leeuwarden worden gesleept waar het verder klaar wordt gemaakt voor transport naar Engeland. De baggerbeunbak gaat dienst doen op de Theems in Londen waar gewerkt wordt aan een Metroproject. Een project van drie jaar. De aarde die op de Theems wordt opgegraven gaat in deze bakken en wanneer ze vol zijn, worden ze afgevoerd door sleep- of duwboten. Deze varen visa versa met meer dan twintig baggerbakken. Op de Theems mag men inclusief de duw of sleepboot niet langer zijn dan 75 meter. Met een duw of sleepboot zit je dan al op de maximum lengte.

De bak wordt ingezet onder nummer GPS 609.

