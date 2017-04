Porsche doorgereden na botsing met fietsster

Publicatie: ma 10 april 2017 14.15 uur

LEEUWARDEN - Een 34-jarige automobiliste uit Sneek was doorgereden, nadat ze op 17 juni op de Berglaan in Drachten een fietsster had aangereden. De vrouw moest zich maandag voor de rechter verantwoorden. De Sneekse reed in een Porsche Cayenne. Ze kwam vanaf de Drift en wilde via de rotonde de Berglaan in rijden. Bij het verlaten van de rotonde had ze de fietsster voorrang moeten verlenen. Dat had ze niet gedaan.

Getuigen zagen dat de fietsster op de motorkap van de Porsche belandde en op het wegdek terechtkwam. De bestuurder van de Porsche reed door. De vrouw zei dat in ze in paniek was geraakt en daarom was doorgereden. Ook later op de avond had ze niet met de politie gebeld. De Sneekse zei dat ze nog steeds in shock was.

Zij en haar partner, die inmiddels achter het stuur zat, werden later die avond op een afrit van de A7 aangehouden. Het slachtoffer werd per ambulance afgevoerd naar ziekenhuis Nij Smellinghe. Ze heeft vanwege rugklachten een paar weken niet kunnen werken. Volgens officier van justitie Angela van 't Oever heeft de Sneekse ruimschoots de kans gehad om zich bij de politie te melden.

'U hebt gewoon niet goed gehandeld', stelde de officier. Zij verweet de verdachte dat ze geen contact heeft gezocht met het slachtoffer. Dat bestreed de Sneekse. Ze zei dat ze de politie meerdere malen heeft gebeld voor de gegevens van het slachtoffer. De vrouw kreeg een boete van 800 euro en een voorwaardelijke rijontzegging van acht maanden. Het slachtoffer had geen schadeclaim ingediend.