Brand in garage aan Tussendijken in Burgum

Publicatie: ma 10 april 2017 10.33 uur

BURGUM - In een garage aan de Tussendijken in Burgum is maandag even voor 8.00 uur brand uitgebroken. De brandweer van Burgum is ter plaatse gekomen om de brand te blussen.

De oorzaak van de brand is onbekend. De garage raakte door de brand flink beschadigd.

