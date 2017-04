CS Riders rijden voor Stichting Noordzeeziekte

Publicatie: zo 09 april 2017 17.44 uur

URETERP - Motorclub CS Riders hebben het seizoen vandaag geopend met een rit voor kinderen met de Noordzeeziekte.

Van deze ziekte zijn wereldwijd ongeveer 25 gevallen bekend. Daarvan komen er 5 uit Noord Nederland. De aandoening kenmerkt zich door evenwichtsstoornissen en epilepsie. De oorzaak is onbekend en een behandeling is er ook niet. De wetenschap houdt zich niet echt bezig met deze ziekte, omdat er maar zo weinig gevallen bekend zijn.

CS Riders, een club van motor- en trikeliefhebbers, hebben voor en met vijf kinderen uit Noord Nederland een rit gereden.

Onderweg is er hier en daar gestopt, en is er gegeten. Dit alles is met de hulp van sponsoren mogelijk gemaakt.



De rit startte vanmorgen rond 11.30 uur in Ureterp, alwaar rond de 80 motoren en trikes vertrokken en in de middag ook eindigden.

"Het gaat om blije gezichten van de kinderen te zien" was de motivatie van de deelnemende bestuurders. Daar zijn ze volledig in geslaagd.

Tijdens de rit is er onder de deelnemende bestuurders een collecte gehouden. De opbrengst zal worden geschonken aan de Stichting Noordzeeziekte.

FOTONIEUWS