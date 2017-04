Man rijdt in op personen in De Westereen

Publicatie: zo 09 april 2017 12.32 uur

DE WESTEREEN - Een 47-jarige man is zaterdag met een auto ingereden op twee mannen aan de Suder Stasjonsstrjitte in De Westereen. De verdachte is korte tijd later, rond het middaguur, door de politie aangehouden op verdenking van poging tot doodslag.

De politie had tweemaal een melding ontvangen over de zaak en bij de eerste keer werd de verdachte en zijn voertuig niet aangetroffen, maar na de tweede melding van een ander slachtoffer kort daarop, kon de man alsnog worden aangehouden. Met meerdere eenheden is de politie ter plaatse gekomen en de man is geboeid overgebracht naar het bureau.

De verdachte is een 47-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De aanleiding / oorzaak van de mishandeling ligt volgens de politie in de relationele sfeer. De auto is door de politie in beslaggenomen.