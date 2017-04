Vrouw (27) betrapt op drugsbezit

Publicatie: zo 09 april 2017 12.27 uur

SURHUISTERVEEN - Een 27-jarige vrouw uit Surhuisterveen is vrijdagavond door de politie aangehouden in verband met drugsbezit. De vrouw reed door haar woonplaats toen ze werd gecontroleerd door de dienders.

Bij controle zagen agenten dat er verdovende middelen in het voertuig lagen. De vrouw is daarop aangehouden. De politie heeft de zaak in onderzoek.