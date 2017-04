FeanwÃ¢ldsters met drugs aangehouden

Feanwâldsters met drugs aangehouden

Publicatie: zo 09 april 2017 12.25 uur

HOLWERD - Een 24-jarige en 29-jarige man uit Feanwâlden zijn vrijdagavond door de politie aangehouden in verband met drugsbezit in Holwerd. De twee zaten met nog iemand in een auto toen de politie een controle uitvoerde.

Tijdens de controle zagen de agenten dat er verdovende middelen in het voertuig lagen. De twee mannen zijn daarop aangehouden en na verhoor mochten ze weer naar huis.