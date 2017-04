HURDEGARYP - Een 17-jarige man uit Hurdegaryp is zaterdag door de politie aangehouden op verdenking van mishandeling. Het slachtoffer heeft aangifte bij de politie gedaan. Het onderzoek van de politie is momenteel nog gaande.

