Telefoondief (22) opgepakt in Dokkum

Publicatie: zo 09 april 2017 12.22 uur

DOKKUM - Een 22-jarige man uit de gemeente Leeuwarderadeel is zaterdagnacht door de politie aangehouden op verdenking van de diefstal van een telefoon.

De politie kreeg in de nacht een melding over de diefstal. De telefoon zou gestolen zijn van iemand in een horecagelegenheid in Dokkum. De ter plaatse gekomen agenten wisten de vermoedelijke dief aan te houden. Ook de telefoon is teruggevonden.