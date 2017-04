Lawaai-protest bij gasveld tegen 'fracken'

Publicatie: za 08 april 2017 16.38 uur

WARFSTERMOLEN - Zo'n veertig mensen waren zaterdag aanwezig bij een protest bij een boorlocatie van de NAM aan de Leegsterweg bij Warfstermolen. De demonstranten zijn tegen de plannen om gas te winnen door middel van 'fracken'. Met fracken wordt water, zand en chemicaliën met hoge druk in een boorput gepompt. Vervolgens ontstaan er kleine scheurtjes in het gesteente waar het gas in opgesloten zit.

Het protest, dat gepaard ging met veel lawaai, was spontaan bedacht en omwonenden waren nagenoeg niet op de hoogte van de actie. Er waren hoofdzakelijk Groningers (actiegroep Wij geven gas) die actie voerden. Vanwege de aardbevingen hebben de Groningers al ervaring met gaswinning en de NAM. In Friesland is er (nog) nauwelijks sprake van aardbevingen door gaswinning.







Bekijk video

FOTONIEUWS