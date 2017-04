Gratis bosje tulpen in paasweekend in Burgum

Publicatie: za 08 april 2017 15.13 uur

BURGUM - In Burgum worden tijdens het Paasweekend diverse activiteiten georganiseerd. Zaterdag 15 april is het centrum van Burgum vanaf 13.30 uur dé plek waar je moet zijn om helemaal in voorjaarsfeer te komen. Er zijn dan schapen en lammetjes in het centrum, muzikanten en een draaiorgel zorgen voor een vrolijke noot en twee Paashazen delen chocolade-eitjes uit.

Gratis bos tulpen

In een speciaal voor de gelegenheid geplaatste bloemenstal, op de Markt tussen Primera en Slagerij Klein, worden maar liefst 400 bossen tulpen uitgedeeld. Klanten die deze middag een boodschap doen bij de Burgumer centrumondernemers, krijgen een bon waarmee ze een gratis bos tulpen kunnen ophalen bij de bloemenstal.