Uitslaande brand in woning in Beetsterzwaag

Publicatie: vr 07 april 2017 20.35 uur

BEETSTERZWAAG - In een rijtjeswoning aan de Utein in Beetsterzwaag is vrijdagavond een uitslaande brand uitgebroken. De brand is ontstaan op de slaapkamer van het huis aan de achterzijde.

Omdat het een uitslaande brand betrof, zijn er omstreeks 20.20 uur meerdere brandweervoertuigen gealarmeerd om de brand te blussen. Bij de brand wist iedereen tijdig de woning te verlaten, zo liet de brandweer weten.

