Huis van de maand: Kleinzand 35 in Drachten

Publicatie: vr 07 april 2017 19.30 uur

DRACHTEN - Kleinzand 35 te 9202 XA Drachten

Vraagprijs € 142.500,- k.k.

Deze zeer verzorgde tussenwoning met aangebouwde bijkeuken en een stenen berging beschikt onder andere over een moderne inbouwkeuken, badkamer en toilet, kunststof kozijnen en voordeur en een up to date afwerkingsniveau!

Deze woning is gelegen op een perceel van ca. 144 m² in een keurige woonomgeving in woonwijk De Wiken te Drachten. Voorzieningen als bijvoorbeeld winkels, scholen en sportaccommodaties liggen allen op korte afstand.

Recent zijn de kunststof kozijnen en voordeur geplaatst, deze zijn geheel voorzien van isolatieglas, in 2016 zijn de gevels bovendien nog geïsoleerd. Centrale verwarming met behulp van radiatoren, de Intergas HRE c.v. combiketel is van 2014.

Indeling:

Voorentree, hal met laminaatvloer, modern toilet, trapkast, doorzon woonkamer met laminaatvloer, keuken met inbouwkeuken voorzien van inbouwapparatuur (combimagnetron, vaatwasser, vier pits gaskookplaat, afzuigkap, spoelbak), de aangebouwde bijkeuken (2005) is geïsoleerd, met een plavuizenvloer, aansluiting wasmachine en de achteringang.

Eerste etage: overloop, drie slaapkamers waarvan twee met vaste kastruimte, moderne badkamer met inloopdouche, toilet en vaste wastafel.

Tweede etage: vlizotrap naar zolderberging.

Verzorgde voor- en achtertuin, de achtertuin biedt veel privacy en is ingericht met terras en stenen berging en bereikbaar via een achterom.



Maak snel een afspraak om deze verhuisklare woning eens van binnen te bekijken!

