Surhuisterveense gebruikte kwart liter GHB per dag

Publicatie: vr 07 april 2017 17.30 uur

LEEUWARDEN - Eind 2015 leek het compleet de verkeerde kant op te gaan met een 20-jarige inwoonster van Surhuisterveen. Ze maakte deel uit van een groepje drugsgebruikers dat, voornamelijk op het Torenplein, voor nogal wat overlast zorgde. Op een gegeven moment gebruikte de Surhuisterveense in twee dagen tijd een halve liter GHB. Uiteindelijk kwam ze zelf tot het inzicht dat ze zo niet langer verder kon. Ze zocht hulp.

Vrijdag moest ze zich nog wel voor politierechter Maaike de Wit verantwoorden: ze had ongeveer een half jaar lang drugs verkocht en aan anderen gegeven. Vooral dat laatste was volgens de Surhuisterveense goede gewoonte binnen de groep: als er drugs waren dan werden ze onderling gedeeld. Dat had zij dan ook voornamelijk gedaan.

Toch waren er ook getuigen die bij de politie hadden verklaard dat de Surhuisterveense drugs -speed- had verkocht, ook aan minderjarigen. Een kwalijke zaak, vond officier van justitie Margreeth Meijer. De Surhuisterveense zag nu wel in dat ze verkeerd bezig was en haar gezondheid op het spel had gezet. GHB is volgens de officier 'ongelofelijke rotzooi'.

Meijer prees de verdachte dat ze de weg omhoog had gevonden. Ze heeft zich aan de drugsscene onttrokken. Om te zorgen dat ze op het rechte pad blijft, legde de rechter een voorwaardelijke werkstraf van 100 uur. De Wit plaatste de Surhuisterveense onder toezicht van de reclassering. En ze moet in behandeling blijven.