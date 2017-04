Twijfel in ontuchtzaak: verdachte vrijgesproken

LEEUWARDEN - Een 47-jarige inwoner van Drachtstercompagnie is vrijdag vrijgesproken van het plegen van ontuchtige handelingen bij zijn minderjarige schoonzusje. De man stond twee weken geleden terecht omdat hij -jaren geleden- het minderjarige zusje van zijn toenmalige echtgenote een aantal malen onzedelijk zou hebben betast. Dat zou zijn gebeurd tussen 2000 en 2004, het meisje was toen in de leeftijd van 11 tot 14 jaar.

Het zou meestal hebben plaatsgevonden tijdens logeerpartijtjes. In eerste instantie had de familie het stil gehouden, in 2015 was het meisje alsnog naar de politie gestapt. De verdachte ontkende in alle toonaarden. Volgens hem probeerde zijn ex-schoonfamilie hem een hak te zetten, nadat hij en zijn inmiddels ex-vrouw in een vechtscheiding waren beland. De rechtbank constateerde dat alle getuigenverklaringen zijn terug te voeren op een enkele bron: het slachtoffer.

De getuigenverklaringen zijn volgens de rechtbank allemaal van horen zeggen. De rechtbank stelde bovendien dat bepaalde verklaringen niet los zijn te zien van de problematische echtscheiding. Alles bij elkaar riep het dossier bij de rechtbank 'gerede twijfel' op en werd de verdachte vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden 120 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van een maand.