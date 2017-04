Wederom brand bij restaurant in Grou

Publicatie: vr 07 april 2017 11.22 uur

GROU - Bij restaurant Trije Hus is vrijdagochtend door nog onbekende oorzaak brand uitgebroken in het dak. De brand was moeilijk te bestrijden omdat het restaurant op een eiland staat.

De brandweer is met boten naar het eiland gegaan om daar de brand te bestrijden. De eigenaar van het restaurant is onderzocht door het ambulancepersoneel omdat hij rook ingeademd had. Er waren verder geen mensen aanwezig in het pand. De politie assisteerde met boten om materieel naar het eiland te brengen.

Eind februari dit jaar brandde in Grou het Theehuis volledig af. Zij hebben inmiddels weer onderdak in een tijdelijk onderkomen. Ook dit pand kan als verloren worden beschouwd. Of ook restaurant Trije Hus een tijdelijk onderkomen gaat krijgen is nog onbekend.

Rond half 2 heeft de brandweer het sein brand meester gegeven. Het woonhuis is behouden gebleven. Wel heeft het enige water- en rookschade opgelopen. Het nablussen van de resten heeft nog enkele uren geduurd. Bij het nablussen kreeg de brandweer hulp van een vaartuig van provincie Fryslân en een kraanschip die het dak heeft opgetild.

