Politie pakt bromfiets van Tilster (19) af

Publicatie: vr 07 april 2017 10.00 uur

KOOTSTERTILLE - De verkeerspolitie heeft donderdag een controle uitgevoerd in Kootstertille. Rond 17.00 uur werd op de Tillebuorren een 19-jarige bromfietser uit Kootstertille aangehouden. Hij reed zonder helm door het dorp en bleek even later nog meer op zijn kerfstok te hebben.

De bromfiets bleek onverzekerd te zijn en de technische staat liet volgens de politie te wensen over. Ook was de bestuurder niet in het bezit van een rijbewijs. De bromfiets werd in beslag genomen en er is proces-verbaal opgemaakt.