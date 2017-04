Achtkarspelen kon Europrovyl niet 'behouden'

Publicatie: vr 07 april 2017 08.00 uur

BUITENPOST - Achtkarspelen heeft weinig kunnen doen om kozijnenfabriek Europrovyl te houden in haar gemeente. Dat blijkt uit antwoorden die het college van B&W heeft gegeven op vragen van GBA. Het bedrijf met 100 medewerkers verhuist aan het einde van dit jaar naar Leeuwarden.

Het college laat weten dat de gemeente op de hoogte was van de verhuisplannen. De gemeente heeft geen mogelijkheden gehad om het bedrijf op andere gedachten te brengen. Zo zit Europrovyl nu in een huurpand in Augustinusga. Gesprekken over verkoop verliepen moeizaam en het moederconcern van Europrovyl heeft een leegstaand pand in eigendom in Leeuwarden met meer uitbreidingsmogelijkheden.

Daarnaast is de verhuizing voor Europrovyl 'handig' omdat er voor het eind van het jaar een nieuwe productielijn moet worden ingericht. Deze wordt nu in het pand in Leeuwarden klaargemaakt. Zou dat in de bestaande fabriek moeten dan wordt de reguliere productie met ca 12 weken stil gelegd. Deze kosten zijn er niet bij een verplaatsing.

Het personeel van Europrovyl verhuist mee naar Leeuwarden.