Geen steun voor afkeuring wethouder Braaksma

Publicatie: do 06 april 2017 23.59 uur

DOKKUM - Een motie van afkeuring gericht tegen wethouder Pieter Braaksma van de gemeente Dongeradeel kon donderdagavond niet op een meerderheid rekenen. Na een fel interpellatiedebat over het onderwerp, sneuvelde de motie zoals verwacht aan het eind. De coalitie van CDA, FNP en Algemeen Belang Dongeradeel hield net als tijdens het spoeddebat vorige week de gelederen stijf gesloten. Met name Algemeen Belang Dongeradeel sprong in de bres voor de eigen wethouder en wilde de – soms terechte - kritiek van de oppositie niet horen.

Inzet van het interpellatiedebat was het niet doorgaan van een expertmeeting armoedebeleid. Een dergelijke bijeenkomst is al heel lang een grote wens van de raad. Sinds 2013 wordt over een expertmeeting gesproken. Dongeradeel Sociaal vroeg meerdere keren naar het onderwerp in de gemeenteraad, maar wethouder Braaksma kon het niet voor elkaar krijgen om de bijeenkomst georganiseerd te krijgen. Ook de inzet van een ingehuurde beleidsmedewerker had niet het gewenste resultaat. Hij ging wel met schuldhulpverlening aan de slag, maar het was te ambitieus om de beide zaken uit te kunnen voeren, liet wethouder Braaksma donderdagavond weten.

VVD-er Anton van der Aar was net als Dongeradeel Sociaal niet tevreden over de beantwoording van de wethouder: “U heeft ons de indruk gegeven dat er druk gewerkt werd aan de expertmeeting, maar dat was niet het geval”. Jouke Douwe de Vries van Dongeradeel Sociaal vroeg zich af wat de excuses van de wethouder waard waren. Na een tweede schorsing kwam hij namens zijn partij, de PvdA, VVD en ChristenUnie met een motie van afkeuring voor de wethouder voor zijn handelen in het dossier tot nu toe. De coalitie stemde tegen de motie en die werd daarom verworpen.

Toen Jouke Douwe de Vries van Dongeradeel Sociaal daarna alsnog een motie wilde indienen, liepen de gemoederen even hoog op. Dat kwam met name door de woorden van CDA-fractievoorzitter Ester Hanemaaijer. “Deze poppenkast heeft wat ons betreft genoeg tijd gekost”, zei Hanemaaijer. Bij VVD-er Anton van der Aar schoot dat in het verkeerde keelgat. “Ik maak absoluut bezwaar tegen zo’n opmerking. Dat is een belediging van overige raadsleden. Als u zo met ons om wil gaan, gaan wij dat ook op die manier met u om”, aldus van der Aar. Hoewel het debat en de bijbehorende raadsvergadering beëindigd waren, is de strijd in de raadszaal van de gemeente Dongeradeel nog lang niet gestreden.