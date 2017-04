Draaginsignes uitgereikt aan 13 veteranen

Publicatie: do 06 april 2017 19.40 uur

DRACHTEN - Burgemeester Tjeerd van Bekkum reikte donderdag 13 draaginsignes 'Nobelprijs VN militairen' uit aan Smallingerlandse veteranen. De uitreiking vond plaats in het gemeentehuis in Drachten.

In 1988 is de Nobelprijs voor de Vrede toegekend aan dertien VN-vredesmachten die in de periode van 1948 tot 1988 een vredesoperatie uitvoerden. Nederland nam in die periode met ongeveer 9.000 militairen deel aan 8 van deze missies: Libanon (UNOGIL en UNIFIL), Egypte (UNEF-1), Westelijk Nieuw-Guinea/West-Irian (UNTEA), Congo (UNOC), Yemen (UNYOM), India/Pakistan (UNIPOM) en Syrië/Jordanië, Israël/Palestina, Syrië, Jordanië, Egypte, Libanon (UNTSO). Als erkenning voor hen heeft de minister van Defensie in 2015 een draaginsigne 'Nobelprijs VN militairen' ingesteld.

Lokale uitreiking

Smallingerland kreeg onlangs de vraag vanuit het Veteraneninstituut of we voor de in totaal 37 veteranen uit Smallingerland een lokale uitreiking van dit draaginsigne wilden organiseren. Bij navraag gaven 14 Smallingerlandse veteranen aan zo'n lokale uitreiking op prijs te stellen. Donderdag werden er 13 draaginsignes uitgereikt. De overige veteranen hebben het draaginsigne al eerder uitgereikt gekregen of kregen deze thuis gestuurd.

Burgemeester Tjeerd van Bekkum reikte het draaginsigne en een bijbehorende oorkonde uit aan:

Dhr. H. Walter

Dhr. J. de Zwaan

Dhr. J. Hut

Dhr. K. Pot

Dhr. S.R. Bakker

Dhr. S.W. De Jong

Dhr. G. Woudstra

Dhr S. Oosterling

Dhr. C.J. Schotanus

Dhr. S.F. Paulusma

Dhr. J. Bontekoe

Dhr. H.A. Vonk

Dhr. J. van Hoek

