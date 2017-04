Gewonde bij botsing op Hogedijken in Dokkum

Publicatie: do 06 april 2017 19.30 uur

DOKKUM - Bij een botsing tussen twee auto's op de Strobosserweg in Dokkum is donderdag één persoon gewond geraakt. Het ongeval gebeurde omstreeks 19.00 uur toen de bestuurder van de grijze auto de witte auto wilde inhalen. De bestuurder van de witte auto sloeg op dat moment linksaf naar de Hogedijken en een aanrijding was het gevolg. De witte auto kwam daarbij in de sloot terecht.

Voorzover bekend zaten er twee personen in de auto die door omstanders uit de auto zijn geholpen. De bestuurder van de grijze auto bleef ongedeerd.

Zowel de politie, brandweer als twee ambulances werden gealarmeerd voor het ongeval om eerste hulp te verlenen. Eén persoon is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Beide voertuigen zijn door een bergingsbedrijf geborgen.

