Klaas Jansma terug op radio met skÃ»tsjesilen

Klaas Jansma terug op radio met skûtsjesilen

Publicatie: do 06 april 2017 18.00 uur

GARYP - Klaas Jansma uit Garyp en Age Veldboom uit Earnewâld verzorgen dit jaar live verslagen van het skûtsjesilen op de nieuwe internetzender Radio Klaas en Frysk.fm. In augustus worden de uitzendingen verzorgd van 11.00 uur tot 18.00 uur. Centrale presentator is Taeke Wouda van Frysk.fm.

De 68-jarige Klaas Jansma verzorgde tot 2012 bijna veertig jaar lang de skûtsjeverslaggeving in Friesland. Age Veldboom (64) was in 1998 oprichter van het Skûtsjemuseum Earnewâld. Hij is een oud-IFKS-schipper en elfstedenschaatser, die al een aantal jaren commentaren bij de SKS op de rondvaartboot van de Friese Rabobanken verzorgt. Daarnaast is hij organisator en verhalenverteller.

De vloot

Radio Klaas maakt tijdens het skûtsjesilen gebruik van het omgebouwde loungeskûtsje 'Nieuwe Liefde' van oud-SKS-schipper Frans Huitema. Daarop varen groepen betalende gasten mee die het skûtsjesilen van nabij willen volgen. De boot is al vijf keer volgeboekt. Verder worden op drukke dagen de 'Anna van Oranje' van Jacob Huisman en de 'Maurice' van Berend Mink ingezet.

In het radio-format is voorzien in gesprekken met skûtsjekenners en andere interessante gasten voor, tijdens en na de wedstrijd.