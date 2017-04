Man koopt gestolen aanhanger met lading voor â‚¬ 100

Man koopt gestolen aanhanger met lading voor € 100

Publicatie: do 06 april 2017 17.30 uur

LEEUWARDEN - Een 27-jarige inwoner van Gerkesklooster is wegens heling van een gestolen aanhangwagen veroordeeld tot een werkstraf van 30 uur. De man had eind oktober vorig jaar de aanhanger voor 100 euro gekocht. Dat was een koopje concludeerde rechter Fred Sieders, die zelf ook weleens een aanhangwagen had gekocht.

Zeker omdat de lading –acht schuttingplanken van 3 meter- nog op de aanhanger lag. Volgens de verdachte was het een oude kar. 'Het was een opknapper', zei de man. Hij wilde niet zeggen van wie hij de aanhanger had gekocht. Hij had een deal gemaakt met de verkoper: als diens naam niet genoemd zou worden, zou de verdachte zijn geld terugkrijgen.

De man hield zich aan zijn woord, ook op het stoeltje voor de rechter weigerde hij de identiteit van de verkoper te onthullen. Hij had volgens de rechter kunnen weten dat het zaakje stonk. 'Als iemand een aanhanger met inhoud aanbiedt voor honderd euro, dan kun je op je klompen aanvoelen dat het geen zuivere koffie is', aldus Sieders. De verdachte had zelf gezegd dat hij niet in de gaten had dat het geen eerlijke handel was.