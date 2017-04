Groninger vrijgesproken van proletarisch tanken

Publicatie: do 06 april 2017 14.10 uur

LEEUWARDEN - Een 29-jarige inwoner van Groningen is donderdag vrijgesproken van het stelen van benzine. De man zat in de nacht van 27 december vorig jaar in een grijze Opel Astra, waarvan de inzittenden bij het Texaco tankstation aan de A7 bij Terwispel benzine hadden gestolen. Ze hadden de auto volgetankt en een jerrycan met brandstof gevuld.

De politierechter was er echter niet van overtuigd dat de Groninger ook daadwerkelijk een van degenen is geweest die de brandstof heeft gestolen. Omdat hij het niet vertrouwde had de pompbediende had het kenteken van de Opel genoteerd. De auto werd later die nacht door de politie in Groningen aan de kant van de weg gezet.

De kentekenplaten lagen in de auto, ze waren een paar dagen eerder gestolen. De inzittenden, twee mannen (33 en 29) en een 21-jarige vrouw, werden aangehouden. Het drietal legde afwijkende verklaringen af. De man en de vrouw -de twee hadden destijds een relatie- verklaarden dat de 29-jarige ook had getankt. De Groninger zelf had ontkend. De pompbediende alleen gezien dat een vrouw tankte.

Een tweede persoon, die de jerrycan vulde, heeft hij niet goed kunnen waarnemen. De beelden van de beveiligingscamera brachten ook geen uitkomst: van het tanken waren geen opnames. De rechter sprak de Groninger wegens gebrek aan bewijs vrij. De zaken van de medeverdachten werden aangehouden. De man en vrouw, uit Groningen en Winschoten, moeten zich op een later tijdstip voor de rechter verantwoorden.