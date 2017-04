Kinderen volgen tasjesdief tot aan zijn huis

Publicatie: do 06 april 2017 11.16 uur

DRACHTEN - Twee jongens (10 en 13 jaar) hebben woensdag een tasjesdief gevolgd tot aan de woning aan de Zwaluwstaart in Drachten. Dankzij de alerte kinderen kon de politie even later de 17-jarige tasjesdief in de woning aanhouden. De 17-jarige dief had de tas van een 78-jarige vrouw uit een winkelwagen gegrist. Dit gebeurde rond 12.30 uur in een winkel aan de Dwarswyk in Drachten.

De dader ging er rennend met de tas vandoor. De twee jongens besloten direct achter de tasjesdief aan te gaan en hem te volgen. In de tussentijd hebben ze de politie gebeld om te laten weten welke woning hij binnen was gegaan. In de woning troffen agenten de tasjesdief aan. De 17-jarige is aangehouden en overgebracht naar het arrestantencomplex te Leeuwarden. Hij zit vast voor verhoor en onderzoek. De tas en portemonnee (inclusief het geld) van de vrouw zijn inmiddels weer aan haar teruggegeven.