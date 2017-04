Heerenvener rijdt 'smoor' door Drachten

Publicatie: do 06 april 2017 09.54 uur

DRACHTEN - Een 48-jarige automobilist uit Heerenveen is maandagavond laat door de politie van de weg gehaald omdat hij dronken achter het stuur zat. De man was na een bezoek aan een horecagelegenheid in Drachten in de auto gestapt. Een getuige alarmeerde de politie die hem rond 23.30 uur wist aan te houden op de Zuiderhogeweg in Drachten.

Op het bureau blies de man uiteindelijk 905 ugl. Zijn rijbewijs werd ingevorderd. Het was de derde keer in twee maanden tijd dat de man dronken van de weg werd gehaald door de politie. Daarom is tevens zijn auto in beslaggenomen. In februari moest de politie nog een achtervolging inzetten om de man aan te kunnen houden in Heerenveen.