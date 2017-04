Drachtsters opgehaald voor uitzitten celstraf

Publicatie: wo 05 april 2017 22.49 uur

DRACHTEN - De politie heeft woensdag twee Drachtsters opgehaald voor het nog uitzitten van een celstraf. De twee veroordeelden hadden nog een openstaande gevangenisstraf staan.

Een 27-jarige man had nog 14 dagen celstraf tegoed voor een veroordeling van rijden onder invloed en rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs. Hij werd woensdagavond aangehouden op de Engwerd te Drachten. In de middag werd al een 51-jarige man aangehouden op de Alferhof te Drachten. Hij is veroordeeld voor drugsdelicten. Hij had nog een gevangenisstraf van 58 dagen tegoed.

Beide mannen zijn door de politie ingesloten in arrestantencomplex te Leeuwarden. Verder zijn er gedurende de middag en avond meerdere adressen bezocht van mensen die nog boetes hebben openstaan. Hierbij zijn enkele boetes alsnog betaald.