Anonieme kattenhater maakt baasjes bang

Publicatie: wo 05 april 2017 18.10 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Er is in Drachtstercompagnie een kattenhater actief. De man of vrouw naaide een bandje om de nek van de kat met een dreigtekst:

"Hou uw kat binnen, de volgende x = hij weg."

Het baasje van de kat heeft een melding gedaan bij Dierenambulance De Wouden. Volgens de dierenambulance zijn er tot op heden twee meldingen binnengekomen. Ook is er inmiddels aangifte bij de politie gedaan. Het is nog onbekend wie de kattenhater is.