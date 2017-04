Auto rijdt van talud op afrit WÃ¢ldwei

Auto rijdt van talud op afrit Wâldwei

Publicatie: wo 05 april 2017 16.28 uur

NIJEGA - Een automobilist is woensdag rond 16.10 uur van het talud langs de afrit van de Wâldwei (N31) bij Nijega gereden. De auto kwam onderaan het talud tot stilstand.

Zowel de politie, een ambulance als de brandweer werde ingeschakeld om ter plaatse te komen. De brandweer hoefde niet in actie te komen omdat de inzittende(n) al uit het voertuig waren. De afrit is vanwege het ongeval ruim een half uur afgesloten geweest voor het verkeer richting de Centrale As. Bij het ongeval is één persoon lichtgewond geraakt.